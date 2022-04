Quadra da Grande Rio lotou de foliões comemorando o título da escola - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 13:41

Duque de Caxias - A Diocese de Duque de Caxias emitiu um texto parabenizando a Grande Rio pelo primeiro título de sua história. A agremiação caxiense venceu o Grupo Especial do Carnaval do Rio com um enredo em homenagem ao orixá Exu, pregando o respeito entre as religiões. No comunicado, a Diocese lembra dos eventos e parcerias feitas com a escola de samba.

"A Acadêmicos do Grande Rio sagrou-se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez. Ao longo dos anos, a Escola de Samba de Duque de Caxias, tem sido grande parceira de nossa Igreja Diocesana, seja em momentos religiosos, como em momentos sociais. Por vezes a quadra de samba serviu de palco para ações e shows de nossa Diocese".

Entre as ações realizadas entre a Igreja Católica e a Grande Rio estão: o Show Cristo Caxias; a Feijoada em prol da JMJ feita por Dona Marilene, diretora da Ala das Baianas, e que teve a presença da Bateria e da Velha Guarda da Escola; a menção à Igreja do Pilar no Carnaval de 2007; e, voltando à Jornada Mundial da Juventude Rio2013, a Quadra da Grande Rio serviu de alojamento para acolher peregrinos que ficaram hospedados em nossa cidade.