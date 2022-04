Ação de doação de sangue no Hospital Moacyr do Carmo - Divulgação

Publicado 27/04/2022 15:48

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, em parceria com o Hemorio, realizou mais um mutirão de doação e coleta de sangue, atraindo dezenas de pessoas ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). A campanha superou as expectativas dos organizadores, atraindo 123 doadores e possibilitando a coleta de 93 captações (bolsas) de sangue.

Essa é a terceira etapa do mutirão. As ações têm mobilizado não só a população, mas também os profissionais de saúde do município. A próxima etapa já está marcada e acontecerá no dia 18/05, das 10h às 15h, no mesmo local.



Essa é a terceira etapa do mutirão. As ações têm mobilizado não só a população, mas também os profissionais de saúde do município. A próxima etapa já está marcada e acontecerá no dia 18/05, das 10h às 15h, no mesmo local.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e levando documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar.

Pessoas infectadas pela covid-19 só podem doar após dez dias do desaparecimento dos sintomas, e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48 horas em caso da Coronavac). Outras informações podem ser obtidas nas redes sociais do Hemorio (@hemorio), pelo Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, ou pelo número 0800 282 0708.