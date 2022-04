Dia da Baixada Fluminense vai ser celebrado em biblioteca de Caxias - Divulgação

Publicado 28/04/2022 14:59

Duque de Caxias - Para marcar o Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril, a Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias promove, nesta sexta-feira (29), na Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar, manhã cultural com palestras e exposições sobre a Baixada Fluminense. O evento, que acontece das 9h às 11h, contará com as presenças da professora e mestre Marlucia Santos de Souza, que fará uma palestra sobre “A História da Baixada Fluminense”; e da jornalista Márcia Catita, fundadora e responsável pelo jornal comunitário “Folha de Xerém”, falando dos 30 anos de atividades do informativo na região.

Dia da Baixada Fluminense vai ser celebrado em biblioteca de Caxias Divulgação

A Manhã Cultural contará ainda com exposição de objetos de artesanato, quadros e literatura sobre a Baixada. O Dia da Baixada Fluminense foi criado pela Lei Estadual 3.822, em maio de 2002. A data é uma homenagem à primeira ferrovia do Brasil, ligando a Estação de Guia de Pacobaíba (Estação Mauá) até Magé. A Estrada de Ferro, construída por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Foi a partir da ferrovia que vieram os avanços na região e a produção agrícola e até as pessoas passaram a usar os trens.



Serviço:

“MANHÃ CULTURAL EM HOMENAGEM AO DIA DA BAIXADA FLUMINENSE”

Local: Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar

Endereço: Praça Engenheiro Leão de Moura, s/n – (Antiga Praça do Cine FNM) – Xerém

Dia: 29/04 (Sexta-feira), das 9h às 11h