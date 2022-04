Jogo de RPG ajuda alunos de escola municipal em Duque de Caxias - Divulgação

28/04/2022

Duque de Caxias - Que tal ensinar jogando? E, melhor ainda, com um jogo que o próprio aluno criou com os colegas de turma. Essa é a proposta que a professora de Informática Educativa, Thaise Amorim, da Escola Municipal Oswaldo Cruz, implementou em suas aulas e caiu no gosto da garotada. Por meio do RPG (Role-Playing Game), sigla em inglês que pode ser traduzida como “Jogo de Interpretação de Papéis” ou “Jogo de Interpretação de Personagens”, os jogadores põem em prática a sua criatividade. Orientados pela educadora, eles criam o enredo, montam o tabuleiro e as cartas, além de pesquisar no computador o tema abordado, já que cada desafio é gatilho para uma disciplina, podendo ser adaptado para todas as idades.



“Aproveitei para usar o mapa de Duque de Caxias para que a história se passe na cidade. É um trabalho que tomou uma proporção maior do que a gente esperava. Estou muito feliz com o retorno que tem trazido, até o comportamento dos alunos mudou para melhor“, explicou a professora, acrescentando que foi influenciada pelo curso de gamificação oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.

A ideia é que, em julho, o processo de construção do jogo esteja finalizado. A diretora da unidade, Bianca Maia adianta que, todo o material, inclusive, o manual de instrução, estará disponível para outras escolas caso tenham interesse.



"Numa gestão democrática, temos que ser parceiro do professor. Não é apenas autorizá-lo a fazer, mas saber o que ele precisa, como pode ser feito, ou seja, oferecer todo o suporte", acrescentou a diretora.

