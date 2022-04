Dia D de vacinação contra gripe e sarampo é neste sábado, dia 30 - Divulgação

Dia D de vacinação contra gripe e sarampo é neste sábado, dia 30Divulgação

Publicado 29/04/2022 10:57

Duque de Caxias - A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (30), das 8h às 17h, o “Dia D” de vacinação contra a gripe e o sarampo, para idosos, crianças e trabalhadores da saúde. A campanha de vacinação acontece em 50 unidades de saúde, nos quatro distritos do município. Neste Dia D, serão imunizados contra a gripe influenza, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde.

A vacina contra o sarampo estará disponível somente para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e para os trabalhadores da saúde. É importante ressaltar que não haverá aplicação da vacina contra a Covid-19 nas unidades de saúde neste sábado (30).



A Secretaria Municipal de Saúde alerta ainda que é fundamental a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização das crianças contra a gripe e o sarampo. Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacina, cartão do SUS ou CPF da criança.



Confira a lista das unidades de saúde que participam do Dia D contra o sarampo e a gripe, neste sábado (30), das 8h às 17h:



- CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Rua General Gurjão, s/n – Centro)

- Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas, S/n - Parque Sr. do Bonfim)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

- UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

- UPH do Pilar (Rua Carlos de Alvear, s/nº)

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, s/nº)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)



UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS Alaíde Cunha (Copacabana)

- UBS Sarapuí (Sarapuí)

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS José Camilo dos Santos (Jardim Primavera)

- UBS Barão do Amapá (Amapá)

- UBS Nair Borges (Figueira)



USF – UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Primeiro Distrito

Beira Mar I e II (Rua Francisco Alves, s/nº)

Trevo das Missões I, II e III

Dois Irmãos (Rua da Assembleia, s/nº – Parque Beira Mar)

Parque Felicidade I e II (Rua Albino Imparato, nº 675)

Jardim Gramacho I, II, III e V (Avenida Pistóia, s/n)

Jardim Gramacho IV (Rua Jundiaí, s/n)

Vila São Luiz (Av. Brasil, s/n°)

Mangueirinha (Rua da Mina, nº 46)

Maria Dalva Pereira Gomes I e II (Rua João Ribeiro, s/n - Centenário)

Gramacho I, II e III (Rua Entre Rios s/n)

Carlos Roberto Zagari Koeler I e II (Rua João Olinto Machado, s/n° - Jardim Leal)

Otacílio da Silva I e II (Rua Aquidaban, s/n° - Olavo Bilac)

Calundu l, ll, lll e lV



Segundo Distrito

Cidade dos Meninos (Av. Darcy Vargas, s/n)

Nelson Chaves de Araújo (Rua N. Srª Aparecida, s/n°- Santa Isabel)

Parque Comercial (Rua João Raimundo - São Bento)

Parque Esperança I, II e III (Rua Maria de Andrade, 01 - Jardim Vila Nova)

Pilar I e II (Praça Wilma de Jesus)

Pilar III, IV e V (Rua da Fortuna, n° 09)

São Bento I e II (Av. União, Lt 01 - Qd 10)

Cangulo l, ll, lll e lV



Terceiro Distrito

Cristovão Colombo (Rua Zumbi dos Palmares, s/n°)

Imbariê (Rua Vencelau Brás, 15)

Jardim Anhangá I, II, III e IV (Rua Pacoty, n° 20)

Nova Campinas I, II, III, IV (Rua Seis, s/nº)

Parada Angélica I, II e III (Rua Evaristo de Moraes, 187)

Santa Lúcia I e II (Av. Automóvel Clube, km 56)

Taquara I e II (Estrada Cachoeira das Dores, s/n°)

Parada Morabi I e II (Av. Anhanga, s/nº)

Codora/Maria Helena (Rua Mario Feijó s/nº – Vila Maria Helena)

Barro Branco (Av. Pedro Álvares Cabral)



Quarto Distrito

Jardim Olimpo (Rua Polinéia, n° 317)

Santa Rosa (Km 96,5 – Serra de Petrópolis)

Santo Antônio da Serra (Rua Panthio, n° 09)

Parque Eldorado I, II e III (Rua Vanísia, nº 01)