David Brazil foi o destaque do carro quatro da Grande Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/05/2022 10:58

Duque de Caxias - Campeã do Grupo Especial, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio poderá ser considerada patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de Lei com essa finalidade foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Autor do PL 5846/2022, o deputado estadual Coronel Jairo (SDD) destaca a trajetória da agremiação de Duque de Caxias, bem como a importância de preservar a cultura do samba, da música e da história, divulgando o local para ensaios e visitação turística de uma das maiores festas populares do país.

“A Grande Rio é um orgulho da Baixada Fluminense e vem se destacando com enredos sociais, alertando para questões importantes como o combate à intolerância religiosa, tema do magnífico desfile campeão, e a preservação da Amazônia, enredo de outros carnavais. É mais do merecido que a escola seja patrimônio imaterial do nosso estado”, afirma Coronel Jairo.

O deputado justificou ainda que, além do título deste ano obtido com o enredo “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, a agremiação de Duque de Caxias possui uma trajetória vitoriosa, enumerando os vice-campeonatos de 2006, 2007, 2010 e 2020, além de ter ficado diversas vezes entre a 3ª e 6ª posição, desfilando sempre entre as campeãs do carnaval carioca.