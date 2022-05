Passeio ciclístico reúne quatro mil ciclistas em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 02/05/2022 14:25 | Atualizado 02/05/2022 15:38

Duque de Caxias - O domingo do trabalhador foi de muita emoção na cidade da Baixada Fluminense. A prefeitura organizou o primeiro Pedal no Paraíso, um passeio ciclístico com 12 quilômetros de percurso, saindo do Hotel Escola até a Fazenda Paraíso, no bairro de Xerém, no quarto distrito. Segundo a administração municipal, participaram cerca de quatro mil pessoas da iniciativa.

Entre os objetivos do evento estão o incentivo à prática de esportes, demonstrar as vantagens em adotar a bicicleta como meio de transporte, realizar uma ação de confraternização entre amigos e familiares em um local de integração com a natureza, além de divulgar para o grande público o trabalho realizado pela Fazenda Paraíso na recuperação de dependentes químicos.

"A gente precisava de um evento dessa magnitude para mostrar o quão importante é a prática de esportes na nossa cidade. Aqui em Caxias tem muita gente que anda de bicicleta para se locomover, e elas não sabem como essa atividade faz bem para a saúde do corpo e da mente. Que venham mais passeios como esses!", defendeu Marly Pereira, que levou o filho de 10 anos.

Todos os inscritos receberam um kit contendo camiseta e sacola, além disso, eles participaram de um sorteio com diversos prêmios, como bicicletas, capacetes, entre outros. Percorrendo o trajeto a pé, Jerônimo Rafael da Paixão, de 64 anos, foi um dos premiados. Por unanimidade, o morador de Nova Campinas acabou ganhando uma bicicleta, após o seu esforço.

"Eu não tinha bicicleta para fazer o percurso. Então, resolvi fazer correndo e caminhando. Algumas pessoas viram e se sensibilizaram. Preciso agradecer a Deus e a todos que me ajudaram", disse Jerônimo.

O ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, e o atual prefeito da cidade, Wilson Reis, também participaram do evento.

O Pedal no Paraíso contou com patrocínio das empresas Águas do Rio, Decathlon, Gênesis Benefícios; e Apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.