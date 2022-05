Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:47

Duque de Caxias - Até 8 de maio, o Caxias Shopping vai realizar sua tradicional Promoção para o Dia das Mães. Para ativar a data, é preciso juntar R$ 250 em compras nas lojas participantes, o cliente ganhará uma Semijoia Exclusiva - Colar relicário banhado a ouro + impressão da foto instantânea na hora.

A troca é limitada a um brinde por CPF e será válida de 21/04 a 08/05 ou enquanto durar o estoque. A Central de Trocas ficará localizada na praça em frente à loja CVC. O regulamento completo da promoção estará disponível no www.caxiasshopping.com.br.

“Desenvolvemos um brinde personalizável para que nossos clientes possam celebrar o maior amor do mundo de forma bem especial. Com o colar relicário em formato de envelope, a intenção é permitir que elas carreguem bem perto do coração uma lembrança única de seus filhos e, ainda, possam compor looks estilosos com o acessório”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.