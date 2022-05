Maio Amarelo em Duque de Caxias - Divulgação

Maio Amarelo em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/05/2022 15:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Segurança, comprometida com a segurança da população aderiu à campanha Maio Amarelo, de conscientização quanto a prevenção de acidentes no trânsito. Nesta quarta-feira (04) e nos dias 11 e 25/05, agentes de trânsito e guardas municipais estarão nas ruas realizando blitzes nos semáforos e distribuindo material informativo para motoristas e moradores sobre a campanha, cujo tema, este ano, é “Juntos salvamos vidas”.

As ações de conscientização serão realizadas das 8h às 12h, na Praça do Pacificador, nesta quarta-feira (04/05), na Praça da Mantiquira, em Xerém, no dia 11, e na Praça da Bandeira, na Vila São Luiz, no próximo dia 25.

“Durante a campanha, a Prefeitura de Duque de Caxias pretende chamar a atenção da sociedade para o crescimento do número de mortes e feridos no trânsito que aumenta todos os anos. Estaremos nas ruas para alertar os condutores sobre responsabilidade ao volante e moradores, transformando-os em agentes multiplicadores em suas comunidades”, disse o secretário municipal de Segurança, Roberto Gabriel de Souza.