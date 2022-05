Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação

Publicado 03/05/2022 16:23 | Atualizado 03/05/2022 16:25

Duque de Caxias - Para marcar o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 08 de maio, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), em parceria com o Senac Duque de Caxias, promove nesta quarta-feira (04), na Praça do Pacificador (Centro), um evento em homenagem a todas as mamães do município.

O evento “Dia das Mães”, que acontece das 9h às 15h, vai transformar a Praça do Pacificador em um grande salão de beleza, disponibilizando diversos serviços gratuitos a todas as mamães que marcarem presença no evento. Entre os serviços oferecidos pela equipe do Senac Duque de Caxias, estão: Consultoria de Imagem, Design de Sobrancelhas, Higienização Facial, Massagem Relaxante, Corte de Cabelo e Confecção de Tranças.

Serviço:

“Dia das Mães na Praça do Pacificador”

Ação com serviços gratuitos de beleza em homenagem ao Dia das Mães

Local: Praça do Pacificador – Centro

(Em frente a Biblioteca Municipal Gov. Leonel Brizola)

Dia: Quarta-feira - 04 de Maio

Horário: 9h às 15h

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e Senac Duque de Caxias