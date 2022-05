Trabalhadores são homenageados na Câmara de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/05/2022 14:53

Duque de Caxias - O vereador Valdecy Nunes (Patriota) homenageou, no plenário da Câmara de Duque de Caxias, dezenas de trabalhadores e trabalhadoras do município, em suas diversas áreas de atuação. Segundo ele, as homenagens são mais que merecidas, pois os trabalhadores movem a economia do município e fazem suas atividades com zelo e atenção.

“É uma forma de agradecer e de reconhecer todo o trabalho destas pessoas que, muitas das vezes, não aparecem para o público, mas se não fossem elas, muitas coisas não aconteceriam em nossas vidas”, destacou o vereador.

Uma das homenageadas foi Elisângela Lyrio da Silva, funcionária da Fundec Figueira.

“Estou muito feliz de ser reconhecida pelo meu trabalho. A gente trabalha na parte da educação que é muito importante. A Fundec são os ‘olhos do prefeito’ que tem um carinho muito grande por esta instituição de ensino”, disse Elisângela, destacando também as ações do vereador Valdecy Nunes.



Além da Fundec Figueira foram agraciados com Moções de Aplausos, trabalhadores e trabalhadoras da Fundec Jardim Primavera, UBS’s José Camilo e Cangulo, UPH Campos Elíseos, Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e da Maternidade de Santa Cruz da Serra.



O voluntariado não ficou de fora da homenagem. Maurício da Silva Gonçalves ficou orgulhoso de ter o seu trabalho reconhecido.

“Eu me sinto muito honrado pelo trabalho que o vereador Valdecy vem fazendo na comunidade de Jardim Primavera e região. Estamos fazendo um trabalho junto à população e isso é muito importante para que para que possamos desenvolver ainda mais os nossos bairros”, explicou ele.