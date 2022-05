Caxias e Senac fazem ação para homenagear o Dia das Mães - Divulgação

Caxias e Senac fazem ação para homenagear o Dia das MãesDivulgação

Publicado 05/05/2022 12:20

Duque de Caxias - Para marcar o Dia das Mães, comemorado este ano no próximo domingo (08/05), a Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, em parceria com o Senac e com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um evento gratuito de saúde e beleza. A ação de cidadania ocorreu na Praça do Pacificador, no Centro, em frente a Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola. Quem passou por ali teve a chance de verificar sua pressão arterial, realizar delineamento de sobrancelha e mudar o visual de seu cabelo com tranças.



O Prefeito de Duque de Caxias Wilson Reis prestigiou o evento e falou sobre a importância das mães em nossas vidas.

Caxias e Senac fazem ação para homenagear o Dia das Mães Divulgação

“Elas são as que nos geram. Em geral são essenciais na formação de nosso caráter. Merecem todo o nosso apoio, consideração e carinho. Nós da Prefeitura sempre iremos apoiar as mães duquecaxienses”, declarou.



Keison Mamud, coordenador do evento e bibliotecário da Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, ressaltou a frequência de eventos como este realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

“Hoje este evento é dedicado as mães de nosso município. É um exemplo do tipo de ação que realizamos com frequência pela cidade em parceria com o Senac para dar acesso gratuito a nossa população a esses serviços que aumentam a autoestima e podem alertar para problemas de saúde que as pessoas nem desconfiam que tem”, destacou.



Gerente da unidade do Senac de Duque de Caxias e São João de Meriti, Marcelo Fontolan comemorou a parceria com a Prefeitura para a realização destes eventos.

“Esta é uma iniciativa muito boa para a população e para os alunos de nossos cursos, que põem em prática tudo o que aprendem, com a supervisão de nossos professores”, afirmou.