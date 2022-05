Dia D de vacinação contra gripe e sarampo é neste sábado, dia 30 - Divulgação

Dia D de vacinação contra gripe e sarampo é neste sábado, dia 30Divulgação

Publicado 06/05/2022 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a faixa etária do grupo prioritário apto a receber a segunda dose de reforço (Quarta Dose) da vacina contra a Covid-19 no município. Podem receber a quarta dose (segunda dose de reforço) da vacina da Covid-19 em Duque de Caxias, todos os idosos com 70 anos ou mais, que tenham completado 4 meses da aplicação da terceira dose da vacina.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta que não há contra indicação em receber a vacina da Covid-19 junto com a da Gripe Influenza. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação (3ª dose) e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento para pedestres.



Em números



Duque de Caxias já vacinou 645.692 pessoas com a primeira dose da vacina, 547.599 com a segunda dose, 232.891 com a terceira dose (primeira dose de reforço), 21.087 com a dose única da Janssen e 4.910 com a quarta dose (segunda dose de reforço dos idosos).



A segunda dose de reforço (quarta dose) para idosos de 70 anos ou mais, acontece nas seguintes unidades de saúde:

* Segunda a Sábado, das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

- Hospital Municipal Duque

- Unidades da Rede de Atenção Básica