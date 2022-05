Campanha de vacinação contra Covid-19 segue durante a semana - Divulgação

Publicado 06/05/2022 19:17

Duque de Caxias - O sábado, 07/05, será de vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias para crianças (05 a 11 anos), adolescentes e adultos (a partir de 12 anos) e com a segunda dose de reforço (quarta dose) para os idosos com 70 anos ou mais que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação contra a Gripe Influenza teve os grupos ampliados. Nesta nova etapa podem receber a vacina: crianças com 6 meses a menores de 5 anos, idosos de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades ( veja a lista em www.duquedecaxias.rj.gov.br) e deficiência permanente, professores, trabalhadores do transporte urbano e caminhoneiros. A SMS informa que não há contraindicação para a aplicação da vacina da Covid-19 e da Gripe no mesmo dia.



A vacinação da Covid-19 e Gripe Influenza neste sábado (16/04), acontecem com atendimento para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UPH Xerém

UPH Equitativa

UPH Saracuruna

UPH Imbariê

UPH Campos Elíseos

UPH Pilar