Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 06/05/2022 20:00

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia das Mães, o Caxias Shopping vai promover, no domingo, 8 de maio, uma tarde para toda a família com show do cantor Carlos Evanney, cover oficial do Roberto Carlos. A apresentação especial, que vai homenagear as mães com os grandes sucessos do ‘Rei’, como ‘É Preciso Saber Viver’, ‘Como é Grande Meu Amor Por Você’, ‘Detalhes’ e ‘Outra Vez, vai acontecer na Praça de Alimentação, das 16h às 18h, com entrada gratuita.



Palco Caxias Shopping

Em maio, o projeto Palco Caxias Shopping terá programação para todos os estilos musicais. Na temporada do mês, a cada semana artistas convidados vão apresentar, na praça de alimentação, o melhor do Sertanejo, do Pop e do Samba. Os shows ao vivo acontecem todas as sextas-feiras, sempre às 19h30.



Nesta sexta, dia 06/05, o cantor sertanejo carioca Ugo vai apresentar repertório com os principais sucessos do gênero no Brasil, além de músicas autorais. Já no dia 13/05, boa pedida é curtir o melhor do Pop Nacional e Internacional no show da cantora Tamara Salles, que participou do The Voice Brasil 2020, no time do Michel Teló. No dia 20/05, o samba vai invadir o Caxias Shopping com show do cantor Marcos Navatto. E, para fechar o mês em grande estilo, no dia 27/05, a Banda Bis vai colocar todo mundo pra dançar ao som de grandes sucessos da música Pop.



Palco Caxias Shopping



Dia 06/05 - Sexta – Ugo - Sertanejo



Dia 13/05 - Sexta – Tamara Salles – Pop Nacional e Internacional



Dia 20/05 - Sexta – Marcos Novatto – Samba



Dia 27/05 - Sexta – Banda Bis - Pop Nacional e Internacional



Horário: 19h30



Local: Praça de Alimentação



ENTRADA GRATUITA

Serviço:



Caxias Shopping - Show com Carlos Evanney, cover oficial de Roberto Carlos



Data: 8 de maio (domingo)



Horário: das 16h às 18h



Local: Praça de Alimentação



Evento gratuito