Projeto Ateliarte do Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 09/05/2022 18:49

Duque de Caxias - O Caxias Shopping abriu inscrições para as oficinas do Projeto Ateliarte, espaço que promove a troca de experiências e aprendizagem nos setores de moda, artesanato, cultura e inclusão social.

O projeto, realizado em parceria com o Sesc Rio e a Carioca Q Sou, oferece oficinas gratuitas, atividades culturais, rodas de conversa, troca de saberes e desenvolvimento ao empreendedorismo.



“O Projeto Ateliarte foi lançado em junho de 2018 e, desde então, já fez a diferença na vida de muitas mulheres. Entre novembro e dezembro de 2021, foram cerca de 160 alunas inscritas nas atividades e algumas delas foram selecionadas para participar do Festival Sesc de Economia Criativa, ganhando a oportunidade de expor e vender seus trabalhos durante o evento, além de participar de aulas de empreendedorismo”, conta Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.



As oficinas do Ateliarte acontecem de segunda a sexta, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.

Confira a programação das aulas no Ateliarte:



Segunda – Costura Criativa – das 13h às 18h



Terça – Artesanato - das 13h às 18h



Quarta – Aplicações diversas em MDF - Decorativos e utilitários para Decoração de interiores – das 13h30 às 16h30



Quinta – Decoração sustentável e plantio - das

13h30 às 16h30



Sexta – Pintura e aplicações diversas em tecido - das 13h30 às 16h30



As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Espaço Cliente ou na loja do Ateliarte, ao lado da 55RJ.



Projeto Ateliarte



Oficinas: segunda a sexta



Local: Loja Ateliarte, ao lado da 55RJ