Operação da Águas do Rio na Baixada Fluminense - Divulgação

Operação da Águas do Rio na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 09/05/2022 18:39

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense é uma das prioridades da Águas do Rio. O compromisso com o desenvolvimento sustentável dos municípios da região tem sido mostrado com alguns avanços importantes: foram 46 km de tubulações usados para a implantação de novas redes e melhorias do sistema recebido. Além disso, a empresa conta com 730 profissionais da própria Baixada para trabalhar nos avanços que estão sendo implementados em uma região com problemas históricos de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto.



“Sabemos que ainda há muito a ser feito. Na semana passada completamos apenas seis meses de operação. Criamos duas superintendências para atuarem exclusivamente nas nove cidades da Baixada, que fazem parte de nossa concessão. Estamos focados em resolver os grandes problemas, que vão precisar de mais tempo, mas também os pequenos. Por isso, realizamos diversas obras que beneficiam até mil pessoas, por exemplo, trazendo um grande impacto na qualidade de vida destas pessoas”, explica o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.



Todas as intervenções estão disponíveis online. Em um mapa do estado do Rio de Janeiro, o internauta pode escolher o município para ter acesso aos dados sobre as principais obras que estão sendo feitas, o número de beneficiados e prazo de entrega. Assim funciona o site de transparência da concessionária, o www.aguasdorioemacao.com.br, recém-lançado.



Moradora do bairro Vila Ideal, em Duque de Caxias, há 47 anos, Sheila Cristina acompanhou as obras de implantação de rede de água na região e celebrou:

“Por muito tempo esperamos isso acontecer. Agora é realidade!”.



Além dos avanços operacionais, a concessionária investiu na geração de empregos e na valorização de mão de obra local. São, aproximadamente, 730 funcionários em ação nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados e Japeri.



A Águas do Rio possui lojas físicas nos municípios atendidos pela concessionária e contabilizou cerca de 47 mil atendimentos em seis meses. Além disso, a empresa se mobilizou, desde o início de suas operações, para estar mais próxima da população, através do programa Afluentes, em que faz a interlocução direta com líderes comunitários. São 1.490 cadastrados na Baixada Fluminense, trazendo um olhar humanizado para a situação das pessoas e os desafios a serem encarados.