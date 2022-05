Câmara de Caxias concede homenagens - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 10/05/2022 11:22

Duque de Caxias - O vereador Fabinho Martins (PSD) concedeu títulos e medalhas durante sessão solene no plenário da Câmara de Duque de Caxias. O objetivo foi reconhecer publicamente os cidadãos que prestam serviços, nas mais diversas áreas, em prol do município.

“Representa uma emoção muito grande em saber que, cada agraciado, contribuiu não só pelo Fabinho político, mas pelo Fabinho ser humano”, disse o vereador.



Entre os homenageados, estavam o ex-prefeito Alexandre Cardoso, que recebeu a Medalha Prefeito Hydekel Menezes Freitas Lima; sua esposa Raquel Rodrigues Jimenez Martins, com a Medalha Dalva Lazaroni; seu pai e ex-vereador Almir Martins, com a Moção de Aplausos e seu irmão e ex-vereador Ademir Martins, com o título de Cidadão Amigo do Idoso.



A presidente do Conselho Municipal das Pessoas Deficientes, Elaine Ramos, recebeu a Ordem do Mérito Irmã Dulce e falou da parceria com o vereador Fabinho Martins e da valorização de as ações voltadas à área.

“Ele assim que conheceu nosso trabalho se envolveu, porque somente quem passa, quem vive, compreende. A gente precisa de representante que possa replicar essa voz da inclusão”, enfatizou Elaine.



Para o vereador Fabinho, o momento foi de emoção com aqueles que lutam pelo município.

“O pilar da sociedade é a família e eu tenho a base muito grande. Tenho muito orgulho do meu pai que passou por cinco mandatos nesta Casa, pelo meu irmão que passou por dois mandatos. A minha mãe que é uma base. É a mulher de fé que temos em casa”, salientou Fabinho, que também homenageou sua mãe Lenícia Batista da Silva Martins com a Medalha Dalva Lazaroni.