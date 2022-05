Campanha Maio Amarelo chega a Xerém, em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Campanha Maio Amarelo chega a Xerém, em Duque de CaxiasEliakin Moura/Divulgação

Publicado 10/05/2022 22:55

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Segurança de Duque de Caxias vai se mobilizar nesta quarta-feira, 11, para a segunda ação da campanha Maio Amarelo, que tem por objetivo conscientizar a população quanto a prevenção de acidentes. Das 8h às 12h, na Praça da Mantiquira, em Xerém, no quarto distrito, guardas municipais, agentes de trânsito e voluntários distribuirão material informativo para motoristas e pedestres. O tema da campanha este ano é “Juntos salvamos vidas”. A primeira ação de conscientização foi no dia 04, na Praça do Pacificador, no Centro da cidade e contou com a presença do prefeito Wilson Reis.

Após esta etapa de Xerém, a próxima e última ação será no dia 25, no mesmo horário, na Praça da Bandeira, no bairro Vila São Luiz. A campanha nacional pretende chamar a atenção da sociedade para o crescimento do número de mortes e feridos no trânsito, que aumenta todos os anos, e alertar os condutores sobre responsabilidade ao volante.