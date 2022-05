Rio tem mais de 2,7 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 11/05/2022 15:08

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense acumula saldo positivo de 1.455 postos de trabalho formais entre janeiro e março de 2022. A cidade de Duque de Caxias vem em segundo lugar no ranking com 533 vagas formais criadas. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) através plataforma Retratos Regionais, da Firjan.

A análise específica da indústria da região mostra que, neste mesmo período, o setor registrou saldo positivo de 1.534 vagas de trabalho formais. Duque de Caxias (+869) e Itaguaí (+341) representam os melhores resultados industriais da Baixada no primeiro trimestre. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a construção civil (+1.481) e a fabricação de produtos de minerais não metálicos (+107).

Especificamente em março, a região registrou o segundo maior saldo de contratações do estado (+2.704), responsável por 2 em cada 10 contratações no território fluminense. O resultado foi também impulsionado pelo setor de Serviços (+2.613), mas ligada ao segmento de Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas. A Indústria (+616) e Agricultura (+21) também apresentaram saldo positivo, enquanto o Comércio (-546) registrou demissões no mês. Entre os municípios da Baixada, Nova Iguaçu (+1.024) se destaca como o maior contratante, seguida por Duque de Caxias (+519).