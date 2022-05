Governador Cláudio Castro visita hospital em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 11/05/2022 13:40

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 12, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, receberá o governador Cláudio Castro em visita ao município, a partir das 16h30m. O primeiro compromisso será uma visita às instalações da futura sede do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF), no bairro Jardim 25 de Agosto, na região central da cidade. Em seguida, a comitiva irá ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Jardim Primavera, vistoriar e acompanhar as obras de reforma geral da unidade.

Saiba mais sobre o CICC-BF e o CISPBAF

O CICC-BF vai contar com recursos tecnológicos para gestão efetiva e integrada da Segurança Pública, possibilitará a conectividade com entidades atuantes no Estado, vai agilizar e racionalizar medidas operacionais conjuntas entre os órgãos, gerar informações, produzir material de divulgação e estabelecer canais de comunicação direta com a população. O espaço vai contar com uma central de monitoramento e com o 3º CPA (Comando de Policiamento de Área).

O equipamento faz parte do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense), uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias que conta com a adesão de 20 municípios, e que tem por finalidade a conjugação de esforços entre as cidades com a gestão associada de um Sistema de Segurança Pública para redução dos níveis de violência urbana.

Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

O HMAPN foi municipalizado em janeiro de 2022 e, desde então, passou a ser administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através de uma parceria com o Governo do Estado. A unidade é referência em atendimento de emergência e trauma para todo o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Região Metropolitana, conta com maternidade para gravidez de alto risco e realiza cirurgias de alta complexidade.

A unidade está passando por uma grande reforma, contemplando as áreas interna e externa, que vai garantir a instalação de um sistema de incêndio, dois elevadores, uma estação de tratamento de esgoto e um sistema de captação de energia solar. O telhado também está sendo reformado e o centro de imagens ganhou equipamentos modernos de alta tecnologia. Nas obras estão sendo investidos mais de R$ 30 milhões.

Serviço:

Visita do governador Cláudio Castro ao município de Duque de Caxias

- Visita ao Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF)

Endereço: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1189, bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias

Horário: 16h30

- Visita ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

Endereço: Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº, Jardim Primavera, Duque de Caxias