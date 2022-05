Dia das mães - Divulgação

Publicado 12/05/2022 18:42 | Atualizado 12/05/2022 18:51

Duque de Caxias - A manhã desta quinta-feira (12) foi de homenagem para as mães dos pacientes atendidos pelo CER IV - Centro Especializado em Reabilitação, da Prefeitura de Duque de Caxias.

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundec, promoveu um Dia de Beleza, oferecendo gratuitamente serviços de manicure, design de sobrancelhas, cabeleireiro, entre outros.

Elidiane Oliveira, moradora da Figueira, era uma das mães presentes a homenagem. Ela é mãe da pequena Ester, de um ano de idade. Ela tem síndrome de down e, desde os dois meses, faz tratamento no CER IV. “Aqui, encontrei profissionais competentes, verdadeiros anjos, que acolheram a minha filha com todo amor. A Ester está evoluindo muito e não há presente maior para uma mãe que ver sua filha sendo bem tratada. E estou mais feliz ainda com essa linda homenagem que estamos recebendo hoje. Está tudo muito lindo!”, disse a emocionada Elidiane.

Ao se dirigir às mães presentes, a diretora do CER IV, Daniele de Almeida, agradeceu a confiança de todas as famílias nos serviços prestados e nos profissionais da unidade. “Hoje, estamos comemorando o dia dessas mães tão especiais que têm essa grande força de lutar pelos seus filhos, de tratar com tanto amor e carinho, e que estão aqui todos os dias com a gente, formando essa grande família. Eu só tenho que parabenizar e agradecer a Deus pelo CER IV, que presta um grande serviço aos pacientes e às suas famílias”, destacou.

CER IV

O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada que oferece tratamentos gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortoptista, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, além do Polo de Ostomizados.

O Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.