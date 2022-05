Centro de monitoramento - Divulgação

Publicado 14/05/2022 15:53

Duque de Caxias - O governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, esteve no fim da tarde desta quinta-feira (12/05) em Duque de Caxias para visitar obras em parceria entre o Governo do Estado e o Município, através do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense). Acompanhado do prefeito Wilson Reis, do presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba, e de outros representantes do executivo e do legislativo municipal, o governador esteve na futura sede do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF), no bairro 25 de Agosto, e no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Jardim Primavera.

No CICC-BF, o governador conheceu os recursos tecnológicos de última geração que já estão em testes no equipamento. Cerca de 300 câmeras, entre fixas e móveis, já estão instaladas pela cidade para monitoramento de vias públicas. O objetivo é auxiliar as ações da Segurança Pública na cidade. O investimento inicial do projeto foi de R$ 31 milhões. A Prefeitura irá receber a base de dados do Ministério da Justiça e, com isso, o CICC-BF vai se integrar com a rede nacional de dados, permitindo agilizar e racionalizar medidas operacionais conjuntas entre diversos órgãos, gerar informações e estabelecer canais de comunicação direta com a população.

O governador elogiou o projeto e gostou do que viu: “Trabalho de inteligência é um dos principais fatores para cuidar da segurança. A Baixada precisava muito de um serviço com esse, com cruzamento de informações para reduzir a criminalidade”, disse Claudio Castro.

O CICC-BF faz parte do CISPBAF e deve ter um alcance além das fronteiras de Duque de Caxias. “Esta é uma iniciativa da nossa Prefeitura, que já conta com a adesão de 20 municípios. Estamos conjugando esforços, desenvolvendo um Sistema de Segurança Pública para reduzir a criminalidade”, explicou o prefeito Wilson Reis.

No HMAPN, o governador conferiu a ampla obra pela qual todo o hospital municipalizado está passando, com substituição de pisos, reforma de cobertura, impermeabilização de lajes, recuperação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), além de revisão da parte elétrica, da iluminação, da climatização e da tubulação de gases medicinais. Com a obra, que custa certa de R$ 30 milhões, o centro cirúrgico foi todo reformado e seu número de salas foi ampliado, ganhando duas a mais. Além disso, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) ganhou mais 20 leitos e o espaço de atendimento no setor pode ser separado em dois: pediátrico e adulto, sem contar com o novo Centro de Imagem, já em funcionamento, com raio x, ressonância magnética e tomógafo. O centro obstétrico também foi reformado e a enfermaria de ortopedia foi ampliada. Uma nova enfermaria do setor, com 24 leitos, foi criada. No total, o hospital ganhou 49 leitos a mais.

“Essas obras do Adão Pereira Nunes confirmam que a municipalização do hospital foi a melhor decisão. Nossa parceria com Duque de Caxias aumentou o seu número de dependências e o número de atendimentos”, declarou o governador Claudio Castro.

O prefeito Wilson Reis também elogiou a parceria com o Estado. “Esta é uma obra histórica que estamos fazendo no Adão Pereira Nunes, referência não só da Baixada Fluminense, mas de todo Rio de Janeiro. É um grande exemplo de como funciona bem a parceria que temos com o Governo do Estado”, informou o prefeito.