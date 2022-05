Creche municipal - Divulgação

Publicado 16/05/2022 20:19 | Atualizado 16/05/2022 20:27

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, anuncia nesta segunda-feira (16/05), às 19h, no bairro 25 de Agosto, no primeiro distrito, a construção de uma creche para atender as crianças da região. A nova unidade será construída na Rua Mariz e Barros, na área da Praça João Lazaroni, mais conhecida como Praça da Pedreira.

A creche terá 8 salas de aula, refeitório, fraldários, banheiros infantil e para PNE – Portadores de Necessidades Especiais, sala de professores, sala multiuso e lactários, entre outras instalações. A creche vai atender 160 crianças de 0 a 5 anos.



A Prefeitura de Duque de Caxias está construindo outras três creches no município: em Campos Elíseos, Chácaras Rio-Petrópolis, Imbariê e Jardim Anhangá. Já foram entregues as creches dos bairros Parque Paulista e Jardim Anhangá. Nesse último bairro a prefeitura está construindo outra creche para atender a demanda daquela região.