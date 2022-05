Campanha de combate à dengue - Divulgação

Publicado 17/05/2022 19:13

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, segue com a campanha de Combate à Dengue no município. No dia 19 de abril, aconteceu o lançamento do projeto “75 mil soldados contra a dengue”, que tem como objetivo conscientizar os alunos da rede municipal de ensino sobre a importância da prevenção e do combate à dengue, destacando os hábitos de higiene ambiental que ajudam a prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

A primeira etapa do projeto educativo de Combate à Dengue nas escolas do município já está acontecendo, através de encontros para capacitação e treinamento de diretores(as) e professores(as), promovidos pela Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), junto com o Núcleo de Educação em Saúde (NES), e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Segundo o superintendente municipal de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, Kiko Xerém, já foram realizados dois encontros com os profissionais da educação.

“Nesta primeira etapa do projeto 75 mil soldados estamos trabalhando, junto com o Núcleo de Educação em Saúde (NES), na capacitação desses educadores. Até o momento foram realizados dois encontros, um no dia 05/05, na Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, com as diretoras das unidades de ensino, e o último aconteceu na sexta-feira, 13/05, com professores (as), no auditório da SME”, informa o superintendente.

A secretária de Educação, Roseli Duarte, reforça a importância de levar a campanha de Combate à Dengue para as escolas do município.

“Temos o dever de sensibilizar os nossos alunos através de campanhas informativas. Vamos esclarecer de que maneira a doença é transmitida e de que forma podemos eliminar o mosquito transmissor, por meio de materiais pedagógicos explicativos”, disse a secretária Roseli.

Duque de Caxias Contra a Dengue – Além do projeto “75 mil soldados contra a dengue” nas escolas, a Prefeitura de Duque de Caxias segue com a campanha de prevenção e combate à dengue para toda a população, nos quatro distritos. A força-tarefa, formada pelos agentes da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, está nas ruas trabalhando contra o Aedes aegypti. Diariamente a equipe de Pontos Estratégicos (PEs) faz o trabalho de vistoria e coleta de focos em locais de grande acúmulo de resíduos, propícios a proliferação do vetor da dengue Aedes aegypti.

Manter as calhas sempre limpas, não deixar água da chuva acumulada e guardar pneus em local coberto para não acumular água são alguns dos cuidados que devem ser tomados por toda a população. Para visitas de monitoramento e denúncias de água parada, a Prefeitura de Duque de Caxias coloca a disposição o Disk Dengue: 0800 2827788.