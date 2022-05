Feira Caxias Shopping - Leonardo Simplicio/Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:27

Duque de Caxias - Neste fim de semana, 21 e 22 de maio, das 12h às 18h, o Caxias Shopping realiza mais uma edição da tradicional Feira Caxias Shopping, evento indoor que reúne pequenos produtores rurais e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos na região de Duque de Caxias.

A feira oferece ao público a oportunidade de adquirir alimentos selecionados, como legumes e hortaliças, variedade de frutas, plantas alimentícias não convencionais (PANCs), chás, temperos, ovos, além de deliciosos produtos artesanais, como bolos, pães, sucos, licores, compotas, geleias, antepastos, chutney, chocolates orgânicos, entre outros.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. Além de movimentar a economia criativa e incentivar os produtores locais, o evento é uma oportunidade para quem busca uma alimentação mais saudável e deseja adquirir produtos cultivados sem aditivos químicos. Outro ponto alto da feira é a possibilidade de o cliente tratar diretamente com o produtor, podendo conhecer sua história e saber detalhes sobre o cultivo dos alimentos que chegarão à sua mesa.

O evento é uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A visitação é gratuita e o evento acontece na Praça em frente à C&A.

Feira Caxias Shopping

Datas: 21 e 22 de maio (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 18h

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias