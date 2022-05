Prefeitura de Duque de Caxias distribui aparelhos auditivos - Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou nesta quinta-feira, 19, cerca de 400 aparelhos auditivos a 200 pacientes cadastrados do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, localizado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Relatos emocionados marcaram o evento, que contou com a presença do prefeito Wilson Reis. Mutirões de entrega gratuita de aparelhos já são rotina no Centro: até hoje foram distribuídos 21.034 aparelhos, atendendo as necessidades de mais de 11 mil pacientes.



Os primeiros a receberem seus aparelhos foram os irmãos Camila e Felipe Braga de Paiva. Respectivamente com 23 e 19, anos, eles são moradores da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro e cada um estava com perda gradativa de audição em um dos ouvidos.

“Tanto eu quanto meu irmão tivemos constantes casos de infecção nos ouvidos desde a infância. Eu fui perdendo a audição do ouvido esquerdo e ele do direito”, explicou Camila, que falou sobre a dificuldade de aprender as lições na faculdade de Direito que cursou. “Era horrível. É muito mais difícil para você entender e assimilar as coisas. Nos últimos tempos eu comecei a me isolar, não queria mais sair. A perda da qualidade de vida quando você vai perdendo a audição é muito grande”. Seu irmão falou sobre a alegria de sentir o retorno da totalidade da audição: “No primeiro instante é um baque! O som do mundo fica mais alto. É uma sensação indescritível!”, exaltou Felipe.



O prefeito Wilson Reis falou sobre o quanto este serviço é importante para a população.

“Ver os olhos destas pessoas recuperando a capacidade de ouvir plenamente é muito gratificante. O mais importante no nosso trabalho é dar assistência às pessoas. Para isso temos equipamentos como este. Nosso Centro de Saúde Auditivo é referência em todo o estado. Recebemos pacientes de todo canto do Rio de Janeiro”, destacou o prefeito.



Com cerca de 40 mil pacientes cadastrados de todo o estado do Rio de Janeiro e funcionando desde 2018, o Centro atende gratuitamente e conta com equipamentos de ponta, além de dezenas de profissionais, entre fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos. O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h.