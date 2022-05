Hospital de Saracuruna promove campanha de arrecadação de leite materno - Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:08

Duque de Caxias - O leite materno é um dos fortes aliados no combate à mortalidade infantil. Em Duque de Caxias, desde 2007, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) tem se destacado como referência para as mães doadoras, principalmente na região da Baixada Fluminense.

Maíra Torres, de 29 anos, deu há dois meses deu a luz ao segundo filho, Anthoni, na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra. Sua primeira experiência como doadora de leite humano foi há oito anos, quando nasceu Yuri, o primeiro filho. Ela conta que, na época, depois de fazer pesquisas na internet, chegou ao serviço de coleta realizado pelo Banco de Leite Humano do HMAPN.

“Eu conheci o trabalho há oito anos. Mesmo amamentando, o meu fluxo de leite era muito grande e eu sabia que precisava ajudar outras mães. Desde o início fui muito bem acolhida. Com o nascimento do Anthoni, fui abençoada de novo com muito leite para doar. Minha maior alegria é saber que essa iniciativa ajuda a alimentar e salvar os bebês que estão na UTI Neonatal”, conta Maíra.



Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano do HMAPN, Isabel Ferreira, não tem quantidade mínima nem máxima para as mamães fazerem a doação.

“Temos doadoras que entregam 100 ml por semana e outras que doam 1 litro por dia, depende da produção da mulher. Esse leite coletado nas doações, além de alimentar, também imunizam os bebês porque essa doadora está passando os anticorpos de todas as doenças que já teve. A gente sempre diz que o leite materno é a primeira vacina dos recém-nascidos. Eu convido a todas as mulheres que estão amamentando e tem excedente de leite, para que procurem o Banco de Leite mais próximo, e façam sua doação”, destaca a coordenadora do Banco de Leite Humano do HMAPN.



Isabel Ferreira reforça ainda que o serviço pode ser feito através de visita domiciliar. Uma enfermeira vai à casa da doadora uma vez por semana, realiza o atendimento, entrega o Kit de coleta, orienta as doadoras quanto a ordenha e acondicionamento do leite coletado.

“Somos porta aberta 24 horas na assistência à amamentação e/ou doação, para qualquer mulher que esteja amamentando, tendo parido nesta unidade ou não, pelo SUS ou não, e que necessite de ajuda neste processo. Possuímos também o SOS amamentação 24 horas, através do telefone (21) 3675-0910, onde orientamos e tiramos dúvidas sobre amamentação e doação”, reforça a coordenadora.



Números de doação de leite humano no HMAPN



Em 2021, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes registrou a colaboração de 336 doadoras e 321 receptores, atendendo a mais de 23 mil mulheres com dificuldade na amamentação. Foram realizadas cerca de 900 visitas domiciliares, com a coleta de 392 litros de leite. Destes, 160 litros foram distribuídos para os recém-nascidos da UTI Neonatal. Em 2022, o programa conta, até o momento, com cerca de 108 doadoras e 102 receptores. Mais de oito mil mulheres com dificuldade na amamentação já foram atendidas e realizadas mais de 120 visitas domiciliares. Até o mês de março, ceca de 56 litros de leite materno doados foram distribuídos e chegaram aos recém-nascidos da UTI Neonatal.