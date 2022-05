Águas do Rio promove mutirão de conciliação - Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:41

Duque de Caxias - A Águas do Rio está presente no Mutirão de Conciliação, promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor – CODECON, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O evento, que acontece na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, está aberto ao público até a próxima sexta-feira, dia 20 de maio, funcionando no horário das 9h às 17h.



Essa é uma oportunidade para o cidadão resolver pendências com empresas de serviços públicos, como os de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Equipes de atendimento da Águas do Rio esclarecem as dúvidas dos clientes e realizam a negociação de débitos.



A dona de casa Norma de Oliveira, moradora de Vigário Geral, não perdeu tempo. Ela solicitou dois tipos de serviços: verificação cadastral e reparo no cavalete do seu hidrômetro.

“Eu escutei sobre esse serviço na rádio e me planejei para vir aqui. Quero dizer que achei o atendimento maravilhoso, porque assim eu consegui adiantar o que tenho para resolver. Realmente funciona mesmo!”, disse, saindo do local satisfeita.



Segundo Clayce Paula, supervisora de atendimento da concessionária, com atuação na Baixada Fluminense, iniciativas como essa da CODECON contribuem para estreitar a relação com a população.

“Trouxemos os nossos serviços para a praça para dar ainda mais comodidade às pessoas e resolver as demandas de cada um que vem ao mutirão. Esse contato direto também nos traz informações das necessidades dos nossos clientes para atuarmos cada vez mais de forma satisfatória”, acrescenta Clayce.



Os moradores também podem entrar em contato com a Águas do Rio por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp, 24 horas por dia. Ou ainda procurar a loja de atendimento, localizada na Avenida Dr. Manoel Teles, 237 – Centro.