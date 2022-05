Maurício Tenório Cavalcanti toma posse como presidente do PRTB de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:37

Duque de Caxias - O presidente estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Antônio Carlos dos Santos, empossou o diretório do partido, cujo Maurício Tenório Cavalcanti tornou-se o presidente municipal, em Duque de Caxias/RJ.



“Quero agradecer a todos que estão aqui. Sempre fui muito bem recebido nesta Casa e é uma honra assumir a presidência do PRTB aqui, do município”, ressaltou Maurício. “O partido ganha muito com a presidência municipal de Maurício. Tenho a honra de dar posse a ele perante a todos vocês, disse Antônio Carlos.

A posse do diretório do PRTB aconteceu no plenário da Câmara com as presenças do prefeito Wilson Reis, do, do vereador Nivan Almeida (PT), do ex-vereador Gilberto Silva, policiais civis e militares, secretários municipais, pastores, professores, representantes do governo do Estado, entre outros.Para o presidente Celso do Alba, oa partir de hoje, está mais fortalecido.