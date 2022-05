Alunos de Duque de Caxias participam de ação contra a dengue - Divulgação

Publicado 20/05/2022 19:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início a mais uma etapa do programa “75 mil soldados contra a dengue”. O programa é uma parceria das secretarias municipais de Saúde e de Educação, com realização da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), através do Núcleo de Educação em Saúde (NES). A primeira ação do programa aconteceu na E. M. Imaculada Conceição, localizada no bairro da Figueira, reunindo alunos e trabalhadores da educação da unidade.

O objetivo do programa “75 mil soldados contra a dengue” é conscientizar os alunos da rede municipal de ensino sobre a importância da prevenção e do combate à dengue, destacando os hábitos de higiene ambiental que ajudam a prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Durante a atividade na escola, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer melhor o mosquito Aedes aegypti, através do microscópio do laboratório de Entomologia da SVAVZ.



Seguindo a programação das atividades, a próxima escola a receber as equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses é a E.M. Ely Combat, localizada em Xerém, no quarto distrito.

A Prefeitura de Duque de Caxias alerta a população para os cuidados que devem ser tomados por toda a população, entre eles manter as calhas sempre limpas, não deixar água da chuva acumulada e guardar pneus em local coberto para não acumular água, e coloca a disposição da população dos quatro distritos, o Disk Dengue: 0800 2827788, para visitas de monitoramento e denúncias de água parada.