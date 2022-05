Programa "Cidade Luz", em Duque de Caxias, já instalou mais de 45 mil luminárias de Led - Divulgação

Programa "Cidade Luz", em Duque de Caxias, já instalou mais de 45 mil luminárias de LedDivulgação

Publicado 23/05/2022 13:36

Duque de Caxias -Iniciado pela Prefeitura de Duque de Caxias em 2017, o programa “Cidade Luz” já beneficiou milhares de moradores dos quatro distritos. Além de proporcionar mais segurança à população, o sistema é mais econômico porque reduz o consumo de energia. A troca pelos novos equipamentos começou pelo Centro da cidade e pelo bairro Jardim 25 de Agosto, regiões onde é grande a circulação de pedestres e veículos à noite. Em seguida, o programa passou a atender os principais centro urbanos e bairros populosos dos distritos facilitando a vida dos moradores.

Entre os bairros beneficiados pelo programa “Caxias Cidade Luz” estão o Jardim Olimpo, Vila Canaã, Parque Santo Antônio, Vila Bonanza, Parque Beira Mar, Dr. Laureano, Jardim Primavera, Imbariê, Jardim Leal, Olavo Bilac, Gramacho, Jardim Leal, Olavo Bilac, Chacrinha, Centenário, Parque das Missões, Figueira, Narcisa Amália, Parque Lafaiete, Prainha, Lagunas e Dourados. Também conta com a nova iluminação a Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra, e os bairros Vila Urussaí, Saracuruna, Taquara e Barro Branco.

Programa "Cidade Luz", em Duque de Caxias, já instalou mais de 45 mil luminárias de Led Divulgação

Em parceria com o Governo do Estado, a(RJ-101) teve toda sua extensão revitalizada e complementada com a instalação do novo sistema de Led. Nos 15 km de extensão da estrada foram instalados 650 postes e 1.420 luminárias.A Prefeitura continua atuando em várias regiões e, enquanto o novo sistema de iluminação pública não chega aos bairros e comunidades, foi implantado um sistema de atendimento à população para troca de lâmpadas e manutenção dos sistemas. Solicitado pelo telefone 2676-9099 ou pelo Whatsapp (no número 998245903), o serviço é executado em, no máximo, 24 horas. Concluído, o morador solicitante é avisado com o envio de foto pelo aplicativo. Já foram realizados mais de 250 mil atendimentos e intervenções como troca de lâmpadas, relês e reatores.