Obras em creche avançam em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 20/05/2022 19:45

Duque de Caxias - Os estudantes da Creche Municipal Vereador José Carlos Theodoro estão sendo atendidos temporariamente no CIEP 318 Paulo Mendes Campos em virtude das obras de infraestrutura que acontecem na unidade de Educação Infantil localizada na Vila Urussaí. A reforma teve início na segunda quinzena de dezembro, período em que os alunos estavam de férias e não frequentavam a unidade. Em fevereiro, quando eles teriam que retornar às aulas, ficou decidido que os mesmos seriam alocados no espaço provisório, até o fim das obras, previsto para acontecer no mês de junho.

A decisão foi tomada para manter a continuidade dos estudos e garantir a segurança de toda a comunidade escolar, afastando-os de qualquer risco relacionado às obras. Outra questão importante a ser observada é a garantia da oferta de alimentação escolar aos estudantes, já que, muitas dessas crianças só têm acesso a alimentação balanceada no ambiente escolar.

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o CIEP foi apropriado para receber os estudantes. A secretária municipal de Educação, profa Roseli Duarte, atendeu uma mãe de aluno, representando as demais, e todas as informações foram passadas à mesma, sanando as dúvidas com relação à escolha do espaço, critérios e prazos.

A Secretaria Municipal de Obras informa que as obras na creche são feitas por administração direta, sem a contratação de empresa, contam com um projeto de demolição e recomposição de piso, ajuste e levantamento de paredes, assentamento de material, limpeza, concretagem e algumas outras etapas visando a reestruturação da unidade escolar.