Publicado 23/05/2022 18:36

Duque de Caxias - O Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro realizou um evento de comemoração das Mães e da Família. Foi a primeira grande celebração presencial realizada pela instituição desde o início da pandemia de Covid-19. A atividade contou com a presença dos alunos e seus pais que participaram de um café da manhã na quadra poliesportiva. Houve também um show da banda dos estudantes, ginástica e gincana com a participação das famílias.

Presente ao evento, o prefeito Wilson Reis elogiou a inciativa do colégio.

“A família é a ‘cellula mater’ da sociedade. Em eventos como este celebramos duas coisas que são inegociáveis: a família e nossa fé em Deus”, declarou.



“Este momento lúdico com as famílias é a oficialização da retomada das nossas atividades presenciais”, disse a Tenente Coronel da Polícia Militar Nádia Cardoso, responsável pelo colégio. “Não paramos de funcionar durante a pandemia. Participamos e ganhamos diversas competições estudantis nesse período, demonstrando a qualidade de nosso ensino”, completou Nádia.



Gustavo Neri, morador de Gramacho, tem 13 anos, está cursando o 8° ano no III CPMRJ e confirma as palavras da Tenente Coronel.

“Estudar aqui é algo inexplicável. Temos um ensino de alta qualidade. É só ver a quantidade de prêmios que temos em Olimpíadas de Ensino”. Seu pai, Leonardo Neri, administrador, 36 anos, também é entusiasmado com o ensino oferecido pelo colégio. “Eu e minha esposa sempre prezamos em dar um bom ensino para nossos filhos. E aqui, além do ensino de qualidade, existe a disciplina que eles oferecem e que ele vai levar para a vida”, afirmou Leonardo.



A Tenente Coronel Nádia também falou sobre a parceria da instituição com a Prefeitura de Duque de Caxias. “Sempre podemos contar com o apoio da Prefeitura em nossas iniciativas. A FUNDEC, por exemplo, está sempre presente nos auxiliando em nossos eventos”, exemplificou. Nesse sábado, equipes da Fundação estiveram no colégio oferecendo serviços de beleza gratuitamente.