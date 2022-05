Celso do Alba recebe Medalha Tiradentes na Alerj - Reprodução Facebook

Publicado 24/05/2022 11:42 | Atualizado 24/05/2022 11:52

Duque de Caxias - O presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba, foi homenageado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na noite desta segunda-feira, 23. Por iniciativa do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), Celso recebeu a Medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria dada pelo legislativo fluminense. A cerimônia reuniu grande número de vereadores caxienses, além do atual prefeito da cidade da Baixada Fluminense, Wilson Miguel, e do ex-prefeito Washington Reis.

Celso agradeceu a presença dos colegas e fez questão de dividir a homenagem com a população caxiense.

"Quero dividir essa Medalha com toda a população duquecaxiense que acompanha e acredita no meu trabalho, meus familiares, toda minha equipe de trabalho e aos meus amigos queridos. Hoje o mérito é de todos nós, que nos empenhamos para alcançar nossos objetivos. É uma honra muito grande poder estar aqui representando tantas pessoas da nossa cidade, através de muito trabalho. Quero agradecer ao Deputado Estadual Rosenverg Reis por me conceder essa honraria, ao Governador Cláudio Castro, ao Deputado Federal Gutemberg Reis e ao ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. Agradeço também a todos que estiveram presentes nesse momento tão especial!", disse Celso do Alba.

presidente da Câmara de Duque de Caxias para o biênio 2023/24. Na última eleição, o parlamentar foi um dos dez mais votados de Duque de Caxias e eleito como presidente da Câmara pela primeira vez. Celso está no terceiro mandato como vereador da cidade da Baixada Fluminense. No mês passado, o vereador foi reeleito comopara o biênio 2023/24. Na última eleição, o parlamentar foi um dos dez mais votados de Duque de Caxias e eleito como presidente da Câmara pela primeira vez. Celso está no terceiro mandato como vereador da cidade da Baixada Fluminense.