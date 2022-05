Caxias promove ações contra o tabagismo - Divulgação

Publicado 24/05/2022 10:33

Duque de Caxias - O Dia Mundial da Luta contra o Tabaco é celebrado anualmente em 31 de maio. A data tem o objetivo de alertar os fumantes sobre os perigos do tabagismo e para os benefícios de uma sociedade livre de cigarros.



Para marcar o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa de Controle do Tabagismo, promove nesta quarta-feira, 25, uma ação no Hospital Municipal Duque, das 9h às 12h, com palestras, distribuição de material educativo, atendimento com Auriculoterapia (Práticas Integrativas Complementares em Saúde), além de oferecer agendamento para tratamento do tabagismo para aqueles que desejam parar de fumar. O Hospital Municipal Duque também disponibiliza este agendamento, de segunda a sexta-feira, na sala 401.



Além desta ação, outras atividades estão programadas para alertar a população sobre os perigos do tabaco e suas consequências à saúde, nas seguintes unidades de saúde:

* Dia 25/05 - UPH Parque Equitativa - Manhã

* Dia 31/05 - UPH Saracuruna – Tarde

Alerta Mundial

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é responsável por 8 milhões de mortes ao ano. Cerca de 25% dos óbitos por câncer guardam relação com o fumo. Além do risco de morte, o tabagismo deixa a pessoa mais suscetível a infartos e tromboses, podendo ser igualmente responsável por outras enfermidades, como tuberculose, derrames, perda de sentidos (visão e audição), disfunção erétil e infertilidade.



Os interessados em fazer parte do Programa de Controle de Tabagismo, também podem procurar uma das unidades de saúde municipal, indicadas abaixo:

* CMSDC - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/nº – Centro)

* CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Rua Nilo Vieira, nº 353 – Centro)

* UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

* UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)

* UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

* UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

* UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro, s/nº)

* UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

* UBS Doutor José de Freitas (Rua Joaquim Tenório, s/nº - Vila Operária)

* ESF Jardim Anhangá (Rua Pacoti, nº 20)

* ESF Barro Branco (Av. Pedro Álvares Cabral, qd 01 -Lt 15 - Jardim Barro Branco)

* ESF Parque Leal ( Rodovia Washington Luís, Km 97)