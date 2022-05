Caxias realiza oficina para elaborar plano municipal de segurança alimentar - Divulgação

Publicado 25/05/2022 09:44

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC), formada por 12 secretarias municipais, realizou, na Secretaria Municipal de Educação, a 1ª Oficina para elaboração de metas e ações que farão parte do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de Duque de Caxias.



Na abertura do evento, que reuniu 60 pessoas, entre representantes da sociedade civil e do poder público municipal, a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS), Claise Maria Alves, agradeceu a presença de todos e destacou a parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em todo o processo de elaboração do 2º Plano de SAN, iniciado em 2021, através de um convênio de estágio entre a UFRJ e o DESANS.

“Agradeço a todos que atenderam a essa convocação, reafirmando a importância desse processo de construção coletiva, em prol do avanço da política de Segurança Alimentar e Nutricional em Duque de Caxias, que tem como objetivo atender aos cidadãos com políticas intersetoriais, para promoção da alimentação adequada e saudável para todos os munícipes”, destacou a diretora Claise Maria.



Em seguida, Camila Linche, coordenadora estadual da gestão do SISAN, da Superintendência de SAN da SEDSODH, compartilhou informações sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), e fez uma apresentação da situação dos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro e os motivos pelos quais os gestores públicos devem elaborar e monitorar seus planos de SAN. Ela informou ainda que Caxias foi o primeiro município no estado a aderir ao SISAN, sendo referência na política de Segurança Alimentar e Nutricional.

“Poucos sabem que Duque de Caxias faz parte do SISAN foi um dos critérios que garantiu ao município reabrir o Restaurante do Povo, em parceria com o Governo do Estado”, ressaltou a coordenadora estadual da gestão do SISAN.



O encontro contou ainda com a presença do Sr. Sidney Neves, vice-presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-DC), que ao se dirigir ao público presente ressaltou a importância desta oficina para a política municipal de SAN, e reforçando o convite a todos para as próximas etapas.

“Estamos organizando a realização da 11ª Conferência Municipal de SAN e em breve vamos divulgar mais informações”, informou Sidney Neves.



Como parte da programação, as estagiárias do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, fizeram uma exposição sobre o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), ressaltando a piora o cenário de insegurança alimentar e nutricional no país. A equipe do DESANS apresentou o resultado da avaliação do alcance das metas do 1º Plano de SAN e informações sobre a contextualização de Duque de Caxias para subsidiar reflexões e propostas.



Num segundo momento da oficina, os participantes foram direcionados para três grupos de trabalho, com os temas dos eixos do 2º Plano de SAN: 1) Educação Alimentar e Nutricional e Fortalecimento do SISAN; 2) Alimentação e Nutrição e 3) Produção, abastecimento e acesso à água, alimentos saudáveis e geração de renda. Através dos grupos de trabalho, os participantes puderam contribuir com sugestões de metas e ações.



Para dar continuidade ao processo de elaboração do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias, uma 2ª Oficina está programada para o dia 01 de junho, das 9h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.