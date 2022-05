Câmara de Duque de Caxias sedia 10º Encontro de Autoridades Civis e Militares - Divulgação

Câmara de Duque de Caxias sedia 10º Encontro de Autoridades Civis e MilitaresDivulgação

Publicado 25/05/2022 16:16

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou uma solenidade para a entrega de moções e medalhas a autoridades civis e militares, dentro do 10º Encontro de Autoridades, promovido pela Associação Internacional de Embaixadores da Paz (Aieb Brasil). O presidente da Câmara, Celso do Alba (MDB), o vereador Alex Freitas (SD), a vice-presidente da Aieb Brasil Gisele Santana, representantes da Marinha Mercante, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros compuseram a mesa.

Câmara de Duque de Caxias sedia 10º Encontro de Autoridades Civis e Militares Divulgação



“Quero parabenizar a iniciativa do vereador Alex Freitas por estar homenageando uma belíssima instituição que tem o comprometimento com a defesa da sociedade”, ressaltou o presidente da Casa, Celso do Alba.



O reconhecimento dos profissionais da segurança pública foi o destaque da fala do vereador Alex Freitas. “Quero parabenizar a iniciativa do vereador Alex Freitas por estar homenageando uma belíssima instituição que tem o comprometimento com a defesa da sociedade”, ressaltou oO reconhecimento dos profissionais da segurança pública foi o destaque da fala do vereador Alex Freitas.

“Aqui, nesta Casa, nós reconhecemos o trabalho e a luta destes profissionais, não apenas quando estão em serviço, mas fora dele também. Estou muito feliz de hoje estar homenageando todos vocês”, disse o vereador, ressaltando que irá dar entrada na Casa com a proposta de Utilidade Pública para a Aieb Brasil.

Câmara de Duque de Caxias sedia 10º Encontro de Autoridades Civis e Militares Divulgação



Após as manifestações da Mesa, foi iniciada a entrega das moções e das medalhas “Cinquentenário”, “Tiradentes”, “Policial Lei e Ordem”, “Heróis da Guerra dos 6 Dias”, “Jubileu de Brilhante” e “Jubileu de Brilhante da Vitória”. Francisco Pacheco, lotado na Coordenaria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi condecorado com a Medalha Cinquentenário. Após as manifestações da Mesa, foi iniciada a entrega das moções e das medalhas “Cinquentenário”, “Tiradentes”, “Policial Lei e Ordem”, “Heróis da Guerra dos 6 Dias”, “Jubileu de Brilhante” e “Jubileu de Brilhante da Vitória”. Francisco Pacheco, lotado na Coordenaria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi condecorado com a Medalha Cinquentenário.

“Está sendo materializado o reconhecimento de serviços prestados à sociedade. Um fato que marcou muito por eu estar aqui hoje foi minha proximidade com as crianças numa tarde que não foi tão boa quanto esta”, disse ele.



Em 2021, durante a operação da Polícia Civil do RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, Francisco Pacheco, contou histórias para cinco crianças na tentativa de acalmá-las. O vídeo ganhou repercussão mundial.

Câmara de Duque de Caxias sedia 10º Encontro de Autoridades Civis e Militares Divulgação

“A nossa luta é difícil, mas com força e honra, continuamos. O policial é um cidadão. No meu caso e de muitos outros policiais somos dos subúrbios, próximos às comunidades. Colocamos todos os dias as nossas vidas em risco para proteger a nossa sociedade”, explicou Francisco.



O presidente da Associação Internacional de Embaixadores da Paz, comendador Rodrigo Agostini ressaltou a satisfação de novamente realizar o evento na Câmara de Duque de Caxias.

“Represento há 11 anos a Associação Internacional de Embaixadores da Paz e, hoje, aqui na Câmara, foram concedidas as Medalhas Cinquentenário, Policial Lei e Ordem, Embaixadores da Paz e também comendas da Casa pelo vereador Alex Freitas. Estou lisonjeado. Foram cerca de 98 medalhas entregues”, disse o comendador da Associação Internacional de Embaixadores da Paz (Aieb Brasil), Rodrigo Agostini.