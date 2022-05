Vereadores debatem sobre a empregabilidade no município de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 25/05/2022 15:59

Duque de Caxias - O desemprego em Duque de Caxias foi um dos assuntos abordados pelos vereadores na sessão plenária desta terça-feira, 24. Alex Freitas (SD) destacou a vocação logística do município, chamando a atenção para a proximidade com portos e aeroportos.



“Temos um índice muito grande de desemprego neste Estado e o que precisamos é fazer com que o Poder Público, o Governo do Estado e as prefeituras possam montar um plano estratégico para gerar emprego e renda à população”, enfatizou ele.



Alex Freitas apontou para jovens que buscam empregos na Reduc, porém, sem a qualificação necessária não são admitidos.

“Precisamos investir na qualificação destes jovens. Não podemos perder os empregos da Reduc para outros estados”, disse o vereador, reiterado sua solicitação para a construção de uma Fundec, em Campos Elíseos, a fim de atender a demanda.



A preocupação contínua da administração municipal com os empregos para a população foi citada pelo vereador Marcos Tavares (PDT).

“As políticas públicas para a geração de emprego no município de Duque de Caxias têm sido referências para todo o Estado, como o Programa Primeira Chance, a Sala do Empreendedor, etc. Evidente que precisamos avançar ainda mais e tenho certeza que vamos conseguir este objetivo”.



Para o vereador Nivan Almeida (PT), falta de apoio do Governo Federal, mas mesmo assim, o município tem caminhado, principalmente, com a Fundec.

“Já capacitamos mais de 130 mil moradores de Duque de Caxias e adjacências. A atuação desta fundação vai ao encontro justamente do que a gente vem trabalhando nesta Casa”, explicou ele.



Ainda de acordo com Nivan, Duque de Caxias é a cidade que mais emprega no Estado do Rio de Janeiro.

“A empregabilidade na nossa cidade se faz através de investimentos e eles chegam quando o governo municipal abre as portas para as empresas e aos empreendedores”, concluiu.



Medalha Tiradentes



Os vereadores parabenizaram o presidente Celso do Alba pelo recebimento da Medalha Tiradentes das mãos do deputado estadual, Rosenverg Reis (MDB), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no dia 23/05. Esta é a mais alta honraria concedida pela Casa. Celso do Alba agradeceu o reconhecimento, dividindo com os demais vereadores.



“Este parlamento tem demonstrado a sinergia com o Executivo nas obras assertivas em nossa cidade. A medalha eu dedico a todos os edis desta Casa que, juntos, estamos dando sustentabilidade ao governo tanto de Washington Reis quanto agora com o prefeito Wilson Reis”, destacou o presidente.