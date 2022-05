Caxias entrega obra de infraestrutura e nova praça em Campos Elíseos - Divulgação

Caxias entrega obra de infraestrutura e nova praça em Campos ElíseosDivulgação

Publicado 26/05/2022 18:19

Duque de Caxias - Mais um pacote de obras de infraestrutura e uma nova área pública de lazer será entregue nesta sexta-feira, 27, pela Prefeitura de Duque de Caxias aos moradores de Campos Elíseos. Às 19h, o prefeito Wilson Reis e o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, entregarão aos moradores do Parque Império e do Parque Nossa Senhora das Graças, as obras de drenagem e pavimentação de 22 ruas que também receberão nova iluminação pública. Na ocasião, será inaugurada ainda a Praça Walcyr José de Paiva Gonçalves, na Rua Pedro Toledo.



As obras de drenagem e pavimentação vão beneficiar moradores das ruas Alexandria, Açucena, Ruth, Dulcinéia, Teófilo Otoni, Arthur Maia, Particular Vila, A, Cajati, Dona Delfina, Dona Amélia, Sônia de Oliveira, Profeta Jeremias, Marquês de Paranaguá e Profeta Malaquias, as alamedas Jacuípe e Durão, as estradas José Pinheiro Alonso, Raul Novaes, Jerusalém e Emaús e a Avenida Pedro Toledo, que também recebem nova iluminação de Led.

Caxias entrega obra de infraestrutura e nova praça em Campos Elíseos Divulgação



A nova praça construída pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, na Rua Pedro Toledo, ganhou quadra poliesportiva, campo de futebol de grama sintética, quadra de futevôlei, futmesa, playground, academia para terceira idade, Skate park, conjunto de mesas e bancos de concreto, pista de caminhada e estacionamento para mais de 20 veículos, entre outros equipamentos. A nova praça construída pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, na Rua Pedro Toledo, ganhou, campo de futebol de grama sintética, quadra de futevôlei, futmesa, playground, academia para terceira idade, Skate park, conjunto de mesas e bancos de concreto, pista de caminhada e estacionamento para mais de 20 veículos, entre outros equipamentos.