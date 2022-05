Projeto leva guias de turismo para conhecer pontos turísticos de Caxias - Divulgação

Projeto leva guias de turismo para conhecer pontos turísticos de CaxiasDivulgação

Publicado 26/05/2022 18:13

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias realizou a primeira edição do projeto Famtour. A iniciativa, da subsecretaria de Turismo, em parceria com organizações do setor, tem como objetivo apresentar e divulgar os principais atrativos turísticos e gastronômicos do município de Duque de Caxias para os profissionais de Turismo.

Projeto leva guias de turismo para conhecer pontos turísticos de Caxias Divulgação



Durante todo o dia, os guias de turismo participaram de um roteiro de visitação elaborado especialmente para o Famtour, começando pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer, seguindo para o Museu Ciência e Vida, Empório e Cafeteria Santo Cantim, Parque Natural Municipal da Taquara, Restaurante La Prima Carioca e finalizando com visita às instalações do Hotel Matiz. Na oportunidade os participantes também foram apresentados ao trabalho realizado pela Instância de Governança Regional (IGR) ‘Baixada Verde’.



O Iº Famtour contou com a presença da subsecretária municipal de Turismo, Lídia Malafaia, acompanhada de sua equipe; e da Coordenadora de projetos do setor de Biodiversidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Vanessa Brasil. Durante todo o dia, os guias de turismo participaram de um roteiro de visitação elaborado especialmente para o Famtour, começando pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer, seguindo para o Museu Ciência e Vida, Empório e Cafeteria Santo Cantim, Parque Natural Municipal da Taquara, Restaurante La Prima Carioca e finalizando com visita às instalações do Hotel Matiz. Na oportunidade os participantes também foram apresentados ao trabalho realizado pela Instância de Governança Regional (IGR) ‘Baixada Verde’.O Iº Famtour contou com a presença da subsecretária municipal de Turismo, Lídia Malafaia, acompanhada de sua equipe; e da Coordenadora de projetos do setor de Biodiversidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Vanessa Brasil.

Projeto leva guias de turismo para conhecer pontos turísticos de Caxias Divulgação



A iniciativa é o primeiro passo para os profissionais de turismo conhecerem e divulgarem as belezas naturais, culturais e patrimoniais da cidade e, com isso, atraírem visitantes para Duque de Caxias, tendo os equipamentos como opção de produto turístico do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é o primeiro passo para osconhecerem e divulgarem as belezas naturais, culturais e patrimoniais da cidade e, com isso, atraírem visitantes para Duque de Caxias, tendo os equipamentos como opção de produto turístico do estado do Rio de Janeiro.

Projeto leva guias de turismo para conhecer pontos turísticos de Caxias Divulgação