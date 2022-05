Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/05/2022 18:05

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal 2.951/2019, torna público o edital de convocação da IIª Conferência Municipal de Turismo, a ser realizada no dia 08 de julho de 2022, no auditório Professor Wilson Chagas de Araújo, da Unigranrio - Campus I (Rua José de Souza Herdy, n. 1.160 - Jardim 25 de Agosto).

Durante a conferência será realizado o processo eleitoral para escolha dos membros representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Turismo para o biênio 2022/2024. As inscrições para os candidatos à vaga no Conselho foram iniciadas no dia 20/05 e seguem até 06/06. Para aqueles que participarão como eleitores, o período de inscrição vai até o dia 23/06.

A Conferência Municipal de Turismo tem o objetivo de compartilhar o poder e a responsabilidade entre Estado e Sociedade Civil na construção de políticas públicas visando o aperfeiçoamento no Turismo do município de Duque de Caxias pelos próximos dois anos.

Confira o edital completo, com o cronograma e regras de inscrição para a IIª Conferência Municipal de Turismo, acessando o link: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/comtur.html