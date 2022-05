Exposição nordestina no Caxias Shopping - Leandro Ribeiro/Divulgação

Publicado 27/05/2022 09:49

Duque de Caxias - O melhor da cultura nordestina - com suas histórias, relíquias, tradição e particularidades - ganha espaço no Caxias Shopping com a apresentação da Exposição Sertão Caxias. O evento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, com apoio da UNESCO, e resgata a importância do Nordeste no desenvolvimento cultural do Brasil através de três temas fundamentais: a religiosidade, o meio ambiente e a economia criativa.

Até o dia 15 de julho, em frente à Bel Cosméticos, das 12h às 20h, o público vai ter acesso à literatura de cordel – gênero literário popular do Nordeste -; ao artesanato de madeira típico da região; a peças produzidas a partir do reaproveitamento de materiais e utensílios de uso diário; a biojóias feitas com semente de açaí, canela e café; a objetos de arte feitos com papel e areia, vindos do Crato, município do Ceará conhecido como o “Oásis do Sertão”, entre outras preciosidades.



Um dos destaques da exposição é a história de Padre Cícero, sacerdote conhecido por sua influência religiosa entre o povo nordestino. Sua trajetória é apresentada na exposição através de suas relíquias pessoais - como a escrivaninha em que ele trabalhava, suas cartas pessoais, seu título de eleitor e, até mesmo, alguns objetos pessoais, como pratos do dia a dia e cadeiras. Além de conhecer a história de “Padim Ciço”, como ele era conhecido, o público poderá tirar fotos ao lado de uma imagem do sacerdote, de 1,65m, esculpida por Mestre Everaldo, em Juazeiro do Norte, onde ele faleceu em 1934.



A exposição dos cordéis é outro destaque da mostra. Embaixo de uma grande árvore, malas antigas estarão repletas de cordéis – folhetos com poemas populares que, no Nordeste, são expostos em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome.

O forró, gênero musical típico da região, não poderia estar de fora. Durante o período da exposição, a música popular nordestina – reconhecida como Patrimônio Histórico Brasileiro– vai ser apresentada às segundas, às quartas e às sextas-feiras para crianças da rede estadual de escolas do município.



“Essa exposição é um afago em nome da arte e do desenvolvimento no povo nordestino tão presente nessa região”, diz Marcelo Fraga, museólogo e curador da exposição.



“Essa exposição reforça nosso compromisso de democratizar a cultura para a população de Caxias”, diz.



O evento de abertura, realizado na última quarta, contou com as presenças de Danielle Barros e Claudia Viana, Secretária e Subsecretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, respectivamente. Além de trio de forró e representantes de quadrilhas profissionais do município.

“O trabalho de preservação das matrizes da cultura nordestina é muito importante para o Rio de Janeiro. Em novembro de 2021, inauguramos a primeira cordelteca digital do Brasil na nossa Biblioteca Parque Estadual. Em março deste ano, levamos para este mesmo lugar a exposição em homenagem ao Pedro Cícero. E, agora, estamos trazendo o nordeste para Duque de Caxias", ressaltou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, durante a cerimônia de abertura, acompanhada pela Subsecretária e Diretora da Escola da Cultura, Claudia Viana.