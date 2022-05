Governador Cláudio Castro cumpre agenda em Duque de Caxias, ao lado de Washington Reis - Divulgação

Publicado 28/05/2022 11:09

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro cumpriu agenda nesta sexta-feira, 27, ao lado do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e do atual chefe do Executivo da cidade, Wilson Reis. O compromisso começou com o início das obras de reforma do atual prédio do Hospital São José, no Centro, que será transformado no Hospital do Coração da Baixada Fluminense. O prédio será totalmente reformado e contará com o que há de mais moderno em tecnologia e equipamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares. O projeto contempla ainda a construção, ao lado do prédio atual, de um grande bloco cirúrgico e de Centros de Terapia Intensiva.

Logo depois, a comitiva seguiu para o lançamento das obras da segunda fase do Canal Caboclo. Em parceria com os governos estadual e federal, a Prefeitura de Duque de Caxias está canalizando 2.260 metros do Canal Caboclo. Nesta segunda fase serão mais 1.300 metros canalizados. Além disso, o projeto contempla a construção do novo conjunto residencial na Comunidade Parque Vila Nova. Serão erguidos três blocos de prédios com 12 pavimentos cada, sendo divididos em dois blocos exclusivamente residenciais e um de uso misto, com pavimento térreo voltado para a atividade comercial, beneficiando quatro mil famílias.



Reforma no Hospital Moacyr do Carmo

Já sem a presença do governador, Washington Reis seguiu para o Hospital Moacyr do Carmo que está sendo totalmente reformado. A unidade está passando pela troca do piso de todos os pavimentos, reforma dos banheiros, instalação de sistema de incêndio, reforma da fachada e muito mais.