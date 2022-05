Câmara de Caxias faz homenagem para os trabalhadores - Art Vídeo/ Victor Hugo - Divulgação

Câmara de Caxias faz homenagem para os trabalhadoresArt Vídeo/ Victor Hugo - Divulgação

Publicado 27/05/2022 09:54

Duque de Caxias - Profissionais de diversas categorias foram homenageados pelo vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB), no plenário da Câmara de Duque de Caxias. Ao lado de sua irmã, a ex-vereadora Juliana do Táxi, Alex outorgou moções e títulos em homenagem do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

Câmara de Caxias faz homenagem para os trabalhadores Art Vídeo/ Victor Hugo - Divulgação



“Fico muito feliz de estar promovendo um evento como este aqui na Câmara Municipal de Duque de Caxias. Aprendi muito com a minha irmã que sempre a gente tem que valorizar os profissionais que fazem o nosso município crescer”.



O comandante da Guarda Municipal, Terra, a tenente da Polícia Militar, Greice Bianca e os empresários Celso Monteiro e Fábio Andrade que estiveram à mesa também foram homenageados.



Comerciante há mais de 40 anos, na Vila Operária, Michel Assad Salles, falou da emoção de ser agraciado, com Moção de Congratulações, pelos filhos de seu amigo Tião do Táxi. “Fico muito feliz de estar promovendo um evento como este aqui na Câmara Municipal de Duque de Caxias. Aprendi muito com a minha irmã que sempre a gente tem que valorizar os profissionais que fazem o nosso município crescer”.O comandante da Guarda Municipal, Terra, a tenente da Polícia Militar, Greice Bianca e os empresários Celso Monteiro e Fábio Andrade que estiveram à mesa também foram homenageados.Comerciante há mais de 40 anos, na Vila Operária, Michel Assad Salles, falou da emoção de ser agraciado, com Moção de Congratulações, pelos filhos de seu amigo Tião do Táxi.

“Só tenho a agradecer a Juliana e o Alex por esta homenagem. Nem sei se sou merecedor, mas estou muito satisfeito”.

Câmara de Caxias faz homenagem para os trabalhadores Art Vídeo/ Victor Hugo - Divulgação



A médica Patrícia Barros recebeu a Medalha Dr. Moacyr do Carmo e também falou sobre a honra de ser homenageada. A médica Patrícia Barros recebeu a Medalha Dr. Moacyr do Carmo e também falou sobre a honra de ser homenageada.

“Receber uma medalha de pessoas que, realmente, lutam pelo bem do próximo e fazem o papel que é fundamental de vereador é motivo de orgulho. Caxias foi quem me deu tudo o que sou hoje”.



A ex-vereadora Juliana do Táxi reiterou a fala de Alex sobre a valorização dos trabalhadores.

“O 1º de maio, é o Dia Internacional do Trabalhador, mas estamos no mês de maio, e achei importante separar cada pessoa da limpeza, empresários, que geram emprego em nossa cidade”.