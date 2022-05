Campos Elíseos, em Caxias, ganha obras de infraestrutura e nova praça - Divulgação

Campos Elíseos, em Caxias, ganha obras de infraestrutura e nova praçaDivulgação

Publicado 30/05/2022 17:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou obras de infraestrutura no distrito de Campos Elíseos que beneficiaram milhares de moradores dos bairros Parque Nossa Senhora da Penha e Parque Império. O prefeito Wilson Reis, junto a diversas autoridades, foi recebido com festa pelos moradores na Praça Pr. Walcyr José de Paiva Gonçalves, construída na Rua Pedro Toledo com vários equipamentos.

Campos Elíseos, em Caxias, ganha obras de infraestrutura e nova praça Divulgação

Naquela região, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil realizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica de 22 ruas que também receberam nova iluminação de Led, mais econômica e que garante mais segurança para população. A praça foi construída em um terreno que servia para despejo de lixo e entulho.

O novo espaço público de lazer ganhou quadra poliesportiva, campo de futebol de grama sintética, quadra de futevôlei, futmesa, playground, academia para terceira idade, Skate park, conjunto de mesas e bancos de concreto, pista de caminhada e estacionamento para mais de 20 veículos, entre outros equipamentos. A noite festiva teve ainda a participação do cantor Kleber Lucas.

Campos Elíseos, em Caxias, ganha obras de infraestrutura e nova praça Divulgação

Receberam obras de drenagem e pavimentação os moradores das ruas Alexandria, Açucena, Ruth, Dulcinéia, Teófilo Otoni, Arthur Maia, Particular Vila, A, Cajati, Dona Delfina, Dona Amélia, Sônia de Oliveira, Profeta Jeremias, Marquês de Paranaguá e Profeta Malaquias, as alamedas Jacuípe e Durão, as estradas José Pinheiro Alonso, Raul Novaes, Jerusalém e Emaús e a Avenida Pedro Toledo. Ao todo, foram mais de 9 km de obras de infraestrutura nos dois bairros.

A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o ex-prefeito Washington Reis, o deputado federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis, acompanhados da mãe, dona Sildes, vereadores, secretários municipais, entre eles, o de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, lideranças comunitárias da região e a pastora Débora Goncalves, viúva do pastor homenageado.