Alunos do Colégio da PM de Duque de Caxias participam de ação de higiene bucal - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 30/05/2022 08:28

Duque de Caxias - O III Colégio Da Polícia Militar (CPM) do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro recebeu visita de uma equipe da Diretoria Geral de Odontologia (DGO) da PM do Rio. O objetivo foi dar uma palestra aos alunos sobre a importância da higiene bucal, além de utilizar o escovódromo do colégio para conferir se os alunos estão realizando a escovação da maneira correta. Cada um dos estudantes ganhou um kit de higiene bucal, com escova e pasta de dentes.



A palestra foi oferecida pela Capitã Patrícia Vieira, odontóloga do DGO.

“Costumamos dar palestras como esta em caravanas sociais e comunidades, mas esta é a primeira vez que fazemos em dos nossos Colégios”, declarou a capitã, que gostou muito da experiência. “Os alunos estavam atentos e foram muito participativos. Pediram mais detalhes sobre algumas das doenças bucais que apresentei e tiraram várias dúvidas”, explicou a odontóloga.



Entre as doenças apresentadas estavam cáries, gengivite, doença periodontal e bruxismo. Um detalhe destacado pela Capitã Patrícia em sua palestra foi a gratuidade de consulta e tratamento que os alunos do Colégio podem usufruir no serviço de odontologia das Unidades de Saúde da Polícia Militar.



Rayna Ferreira, estudante do 8º ano do CPM, com 13 anos, gostou da palestra e a considerou uma ótima iniciativa:

“Foi ótimo. Vimos casos de doenças que afetavam alguns dos alunos, como o bruxismo, e eles puderam se esclarecer sobre elas. A palestra também foi muito boa por mostrar o como o fio dental é importante e a maneira correta de usá-lo”, afirmou Rayna.