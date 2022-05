Atletas de Duque de Caxias vão participar de Jogos no México - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 30/05/2022 08:24

Duque de Caxias - O Taekwondo de Duque de Caxias vai representar o Brasil na próxima edição dos Jogos Pan-americanos Universitários, que vão se realizar entre os dias 14 e 26 de outubro, em Merida, no México. Morador de Jardim Primavera, Lucas Luiz da Silva Coelho, 24 anos, ficou em primeiro lugar nas Seletivas Internacionais, na categoria até 63 kg, garantindo assim a sua vaga na competição internacional. As seletivas ocorreram este mês em Goiás e foi disputada por atletas de 11 estados brasileiros. Em busca de medalha, Lucas vai contar com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.



O duquecaxiense tem história para contar. Lucas pratica taekwondo há 13 anos.

“Fui levado por um amigo que já praticava. Ele parou e eu prossigo até hoje”, disse o atleta, que tem a vida traçada por sua relação com o esporte. “Já ganhei oito vezes o campeonato profissional do estado. Fui terceiro lugar no Rio Open e na Copa do Brasil. Estou cursando faculdade de Educação Física devido ao Taekwondo e ganhei bolsa integral agora, com essa vitória que consegui nas seletivas”, enumerou.



O prefeito Wilson Reis elogiou a trajetória do atleta e fez questão de que a Prefeitura o apoiasse em futuras conquistas.

“O que uma Prefeitura investir em cultura, esporte e educação, a cidade só tem a ganhar. Casos de sucesso como este servem de inspiração e motivação para nossa juventude”. Lucas concorda: “Com o taekwondo aprendi a ter respeito ao próximo. Ele ajudou a formar o meu caráter. Viajei para vários estados do Brasil e o taekwondo me deu a profissão em que estou me formando. Este apoio do município é muito importante para prosseguir com minha trajetória e mostrar a outros duquecaxienses até onde eles podem chegar”, concluiu o atleta.