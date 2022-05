Duque de Caxias inaugura ecotrilha sensorial - Divulgação

Publicado 30/05/2022 08:34

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, por meio da Diretoria de Biodiversidade, inaugurou a Primeira Ecotrilha Sensorial em uma Unidade de Conservação da Baixada Fluminense para pessoas com deficiência ( PCD). A Ecotrilha Sensorial, também conhecida como trilhas interpretativas, é o caminho entre a vegetação que permite, durante o exercício, caminhar em um contato harmônico com a natureza, uma adaptação no ambiente natural do Parque Natural Municipal da Caixa D’água para torná-lo acessível às pessoas com deficiência física, intelectual, visual ou auditiva.

A instalação de uma corda guia fixa no percurso autoguiado de 350 metros proporciona ao visitante portador de deficiência visual autonomia e segurança para percorrer o trajeto, assim como as várias placas de linguagem em Braile complementam as informações sobre a biodiversidade do Parque para que a atividade lúdica seja plena. A trilha realizada apresenta caráter interpretativo, pois explora o ambiente natural através de todo o sistema sensorial fazendo com que os visitantes reflitam sobre as inter relações e dependências existentes na natureza. Em áreas naturais, a interpretação é uma estratégia educativa capaz de integrar o ser humano com a natureza, motivando-o a contribuir com a preservação desses ambientes.



As Ecotrilhas facilitam a socialização e a construção coletiva de conhecimento, principalmente as interpretativas. Com o local adaptado às suas necessidades, o PCD visual pode usufruir dos mesmos benefícios que o contato com a natureza oferece a todos que frequentam as Unidades de Conservação. Uma experiência que também é proporcionada aos visitantes não portadores de deficiências visuais que são convidados a colocarem uma venda a fim de vivenciar, mesmo que por alguns instantes, o universo do PCD visual.

Ao final do percurso, os visitantes encontram um jardim e o caminho sensorial com plantas selecionadas de texturas e aromas variados e diferentes tipos de solos típicos da Mata Atlântica para estimular as vias sensoriais. As trilhas interpretativas (Ecotrilha) se apresentam como um instrumento importante, capaz de exercer uma relação direta entre os participantes e a preservação ambiental, pois exploram, além do aspecto visual das paisagens, atribuindo valores relacionados a todo o sistema sensorial a esses ambientes, considerando que a natureza não é apenas o que se vê.