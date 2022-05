Voluntários caxienses recebem homenagem - Divulgação

Voluntários caxienses recebem homenagem Divulgação

Publicado 30/05/2022 17:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Defesa Civil Municipal, homenageou no último sábado (28) os voluntários do Processo Apell da ASSECAMPE – Associação da Empresas de Campos Elíseos - que ajudaram a população de Petrópolis durante a tragédia provocada pelas chuvas na Região Serrana no mês de março. O evento aconteceu na sede da entidade e contou com a presença de várias autoridades, entre elas, o prefeito Wilson Reis, representantes de quartéis de bombeiros, secretários municipais e lideranças comunitárias. Foram entregues brevês de Ajuda Humanitária, medalhas do Mérito da Defesa Civil, moções de congratulações da Câmara Municipal e diplomas de Honra ao Mérito.

Voluntários caxienses recebem homenagem Divulgação



Cerca de 10 mil voluntários receberam o brevê de ajuda humanitária pelo trabalho já realizado em outras missões. O destaque da solenidade foi o grupamento de mil voluntários que esteve, durante vários dias, na Região Serrana ajudando as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas nos abrigos e nos locais de desabamentos. Cerca de 10 mil voluntários receberam o brevê de ajuda humanitária pelo trabalho já realizado em outras missões. O destaque da solenidade foi o grupamento de mil voluntários que esteve, durante vários dias, naajudando as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas nos abrigos e nos locais de desabamentos.

Voluntários caxienses recebem homenagem Divulgação



Estiveram presentes ao evento, além do prefeito Wilson Reis, o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, o Superintendente de Defesa Civil, André Xavier, representantes do 1º Grupamento de Busca e Salvamento Civil, do 14º Grupamento de Bombeiro Militar (Duque de Caxias), do Grupamento de Busca e Salvamento dos Bombeiros, do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (que ajudou nas buscas com cães farejadores), do GOPP - Grupamento de Operações com Produtos Perigosos e diretores da ASSECAMPE, além de familiares dos homenageados.

Estiveram presentes ao evento, além do prefeito Wilson Reis, o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, o Superintendente de Defesa Civil, André Xavier, representantes do 1º Grupamento de Busca e Salvamento Civil, do 14º Grupamento de Bombeiro Militar (Duque de Caxias), do Grupamento de Busca e Salvamento dos Bombeiros, do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (que ajudou nas buscas com cães farejadores), do GOPP - Grupamento de Operações com Produtos Perigosos e diretores da ASSECAMPE, além de familiares dos homenageados.